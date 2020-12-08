Sosyal mesafe kuralını ihlal edildi! Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu

Durmuş Kocamaz ise, "Manzara ortada, vatandaştan mesafe ve maske kuralına uyulması bekleniyor. Nasıl yapacaksınız? Davam var, girmesen ne olacak? Mecbur katılmak zorundayım. Belki eve gittiğimde koronavirüs olmuş olacağım, bilemiyorum" diye konuştu.