Sosyal medyadan paylaştı! Danla Bilic ve Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor?

HER İKİ TARAFTA AŞKI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Anne Topçu'ya ikili arasında bir şey olup olmadığı sorulmuş kendisi ise bu soruya 'Komik' yanıtı vererek ilişkiyi reddetmişti. Bunun üzerine Danla Biliç de X hesabından "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk meşk yok. Şimdi herkes sakinlesin" diyerek aralarında aşk olmadığını belirtmişti.