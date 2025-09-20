Sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle hangi ülkede kaç kişi tutuklandı?
Çevrimiçi dünyasında yorumlardan kaynaklı en fazla tutuklamanın yaşandığı ülkeler açıklandı. Peki Türkiye'de kaç kişi tutuklandı? İşte sosyal medya kaynaklı tutuklama sayıları...
Dijital çağda sosyal medya, bireylerin düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir alan olarak öne çıkıyor. Ancak bu özgürlük, bazı ülkelerde ciddi kısıtlamalarla karşılaşabiliyor. Özellikle çevrimiçi platformlarda yapılan yorumlar, kimi zaman yasal sınırların ötesine geçildiği iddiasıyla ağır yaptırımlara yol açabiliyor.
Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün Dijital Haber Raporu'na göre Türkiye, 37 ülke arasında sahte habere en çok maruz kalan ülke konumunda.
Son yıllarda, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ya da tutuklanan kişi sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bu durum ifade özgürlüğü ile devletin kamu düzenini koruma çabası arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşıyor.
The Times ve Freedom House gibi kaynaklara göre sosyal medya kaynaklı tutuklanmalar ortaya çıktı...
