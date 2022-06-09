Sosyal medyadaki itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşen Esra Ezmeci şimdi de çöpçatanlığa soyunuyor!

Takipçilerinin sosyal medyadaki itirafları ile gündeme bomba gibi düşen,"Fulya ile Umudun Olsun" programıyla tanınan, kitaplarıyla bilinen Psikolog Esra Ezmeci şimdi de çöpçatanlığa soyunuyor! Ezmeci, bir takipçisinin "Tanışma uygulamanız ne zaman çıkacak" sorusuna "Çok yakında" diyerek cevap verdi..