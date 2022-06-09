Sosyal medyadaki itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşen Esra Ezmeci şimdi de çöpçatanlığa soyunuyor!
"Fulya ile Umudun Olsun" programıyla tanınan, takipçilerinin sosyal medyadaki itirafları gündeme bomba gibi düşen, kitaplarıyla bilinen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci şimdi de çöpçatanlığa soyunuyor! Ezmeci, bir takipçisinin "Tanışma uygulamanız ne zaman çıkacak" sorusuna "Çok yakında" diyerek cevap verdi...
Takipçilerinin sosyal medyadaki itirafları ile gündeme bomba gibi düşen,"Fulya ile Umudun Olsun" programıyla tanınan, kitaplarıyla bilinen Psikolog Esra Ezmeci şimdi de çöpçatanlığa soyunuyor! Ezmeci, bir takipçisinin "Tanışma uygulamanız ne zaman çıkacak" sorusuna "Çok yakında" diyerek cevap verdi..
Şimdi de çiftleri tanıştıracak..
Takipçilerinden gelen itirafları paylaşmasıyla gündemden düşmeyen Psikolog Esra Ezmeci, şimdi de çöpçatanlığa başladı. Psikologluğunun yanı sıra Ezmeci şimdi de çiftleri tanıştıracak.
TV programında tanındı..
36 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, Fox TV'de yayınlanan "Fulya ile Umudun Olsun" programıyla tanınırken sosyal medyadan gelen itiraf ve sorularla geçtiğimiz ramazan ayında da olay olmuştu..
İlişkileri kurtarıyor..
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında insanlara ve evli çiftlere tavsiyeler vererek ilişkileri kurtarmaya çalıştığını belirtiyor..