Sosyal medyada paylaştığı 'Tarla pozu' başına bela oldu! Instagram hesabı kapandı
İsveçli Instagram fenomeni Natalie Schlater'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'Tarla pozu' olay oldu. Ünlü fenomenin paylaşımının ardından Instagram hesabını kapattı.
İsveçli Instagram fenomeni Natalie Schlater, Endonezya'nın turistik adası Bali'de bir pirinç tarlası önünde bikiniyle poz verdi. Schlater'ın paylaştığı tarla fotoğrafında çalışan bir işçi vardı. Ünlü fenomenin o işçi hakkında yazdıkları olay olunca takipçileri tarafından şikayet edildi.
Schlater, olay fotoğrafının altına, "Tarladan her sabah pirinç toplayan adamla benim hayatım arasındaki farkı düşünüyorum" yazdı. Fenomenin yazdığı bu notun üzerine sosyal medyada tartışmalar çıkmaya başladı. Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan fenomen Natalie Schlater, eleştirilere maruz kaldı.
Takipçileri Schlater'i; narsist, duyarsız ve bugüne kadar gördükleri en kibirli insan olarak tanımladı.
Son paylaştığı gönderide, Endonezyalıları öven ifadeler kullansa da bu tepkileri dindirmedi. Sosyal medya lincinin ardından Instagram modeli hesabını kapattı.