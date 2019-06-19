Sosyal medyada paylaştığı 'Tarla pozu' başına bela oldu! Instagram hesabı kapandı

İsveçli Instagram fenomeni Natalie Schlater, Endonezya'nın turistik adası Bali'de bir pirinç tarlası önünde bikiniyle poz verdi. Schlater'ın paylaştığı tarla fotoğrafında çalışan bir işçi vardı. Ünlü fenomenin o işçi hakkında yazdıkları olay olunca takipçileri tarafından şikayet edildi.