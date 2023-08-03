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Sosyal medyada paylaşılan görüntü polisi harekete geçirdi! İki genç kız gözaltına alındı

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Sosyal medyada paylaşılan görüntü polisi harekete geçirdi! İki genç kız gözaltına alındı

Türkiye’nin en büyük 5. Gölü konumundaki İznik Gölü’nün plajında belediyeye ait şezlongları yakarak sosyal medyada paylaşan 2 kız polis tarafından gözaltına alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, şezlongları yakan 2 kız hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntü polisi harekete geçirdi! İki genç kız gözaltına alındı

 İznik Gölü’nün plajında bulunan belediyeye ait şezlongu yakan bir grup genç, yaptıkları rezillikle kalmadı bir de sosyal medya hesaplarından şezlongu yaktıkları anlara ait görüntüleri paylaştı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntü polisi harekete geçirdi! İki genç kız gözaltına alındı

Sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince yakalanan E.B.S. ve Y.B.isimli iki kız gözaltına alındı. 

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Sosyal medyada paylaşılan görüntü polisi harekete geçirdi! İki genç kız gözaltına alındı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, şezlongları yakan 2 kız hakkında suç duyurusunda bulundu. 

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Sosyal medyada paylaşılan görüntü polisi harekete geçirdi! İki genç kız gözaltına alındı

Genç kızların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevke dilecekleri öğrenildi.

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