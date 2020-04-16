Sosyal medyada patlama yapan TikTok kahvesi dalgona evde nasıl hazırlanır?
Klasik kahvelerden sıkılanlar için son günlerde her yeri kasıp kavuran bir kahve çeşidi olan dalgona Tiktok ve instagramda da oldukça revaçta. Peki nedir bu tiktok kahvesi dalgona ve nasıl yapılır?
Tiktok'un femomen haline getirdiği aslında bir Kore kahvesi olan dalgona kahvesini gelin yakından inceleyelim.Her evde bulunan malzemelerle kolay bir şekilde yapılıyor ve sanki dışarıda yapılmış izlenimiyle içene farklı bir hava katıyor.
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Bu kahveyi farklı kılan kısmı üstündeki köpüğü. Köpüğün içinde yoğun miktarda kahve ve şeker olması. Bir diğer farklılıksa yapılırken biraz efor gerektirmesi. Şimdi de malzemelerine ve nasıl hazırlandığına bakalım.
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Malzemeler
2 yemek kaşığı granül kahve
2 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı sıcak su
200 mililitre soğuk süt
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Hazırlanışı
Bir kaseye granül kahveyi, şekeri ve sıcak suyu alın.Bir yumurta çırpıcısı ya da tel çırpıcı ile çırpmaya başlayın. Başta koyu renkte olacaktır.
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