Sosyal medyada online büyü istismarı! Korona büyüsü bile yapıyorlar yazışmalar şoke etti

Türkiye’de bazı kişiler, sosyal medyada ‘medyum’, ‘hoca’ gibi sıfatlarla sayfalar açarak insanların dertlerine çözüm bulduklarını iddia ediyor. Bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalışan bu kişiler, yaptıkları paylaşımlarda ‘48 saat içinde sevgiliyi geri döndürme, aşık etme, küsleri barıştırma, online büyü bozma’ gibi hizmetler verdiğini öne sürerek insanları dolandırmaya çalışıyor.