Sosyal medyada online büyü istismarı! Korona büyüsü bile yapıyorlar yazışmalar şoke etti
Sosyal medyada, 'ayrılan sevgilileri geri birleştirme, aşık etme, küsleri barıştırma' yalanlarıyla büyü yaptığını iddia edenler her geçen gün artıyor. Duygu istismarcıları 'koronavirüs' işine bile girmiş. Büyüyü yapıp kargoyla gönderiyorlar.
Türkiye’de bazı kişiler, sosyal medyada ‘medyum’, ‘hoca’ gibi sıfatlarla sayfalar açarak insanların dertlerine çözüm bulduklarını iddia ediyor. Bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalışan bu kişiler, yaptıkları paylaşımlarda ‘48 saat içinde sevgiliyi geri döndürme, aşık etme, küsleri barıştırma, online büyü bozma’ gibi hizmetler verdiğini öne sürerek insanları dolandırmaya çalışıyor.
Korona büyüsü: Son dönemde zamana ayak uydurarak hastalıklara da çözüm bulduklarını iddia eden sözde sosyal medya medyumlarının bazıları koronavirüs büyüsü yaptıklarını da iddia etti.
Şok cevaplar: Sosyal medyada dertlere çözüm bulduğu iddiasıyla sayfa açan bir kişinin, koronavirüs hastalığından korktuğunu öne sürüp, kendisini arayan muhabire verdiği cevaplar ise şaşkına çevirdi.
Bin liran gider!
Muhabirin “Koronavirüsten çok korkuyorum. Akrabalarımı kaybettim. Bana bulaşmasını engelleyecek bir büyü yapabilir misiniz?” sorusuna "Tabi ki mümkün kardeşim. İsim, soy isim, doğum tarihini atacaksın. İşlemlerine başlayacağız güzel kardeşim. Malzemelerle birlikte bin liran gider” diye karşılık verdi.