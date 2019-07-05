Sosyal medyada olay oldu! Devasa yılanlar Endonezya'da küçük kızın bedenini böyle sardı

İnternette defalarca paylaşılan bu görüntüler eleştirilerin hedefi oldu. Zira bu görüntülerde 3 yaşındaki küçük bir kızın cep telefonundan çizgi film izlerken devasa yılanların kızı sarmaya başladığı görülüyor. Küçük kızın babasının açıklamaları ise sosyal medyada tepki çekti.