Sosyal medyada olay oldu! Devasa yılanlar Endonezya'da küçük kızın bedenini böyle sardı
Endonezya'da yaşayan bir aile tarafından oluşturulan Youtube kanalında paylaşılan görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi. 6 yaşındaki küçük kızlarının alışılmışın dışında görüntülerini paylaşan aile eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
İnternette defalarca paylaşılan bu görüntüler eleştirilerin hedefi oldu. Zira bu görüntülerde 3 yaşındaki küçük bir kızın cep telefonundan çizgi film izlerken devasa yılanların kızı sarmaya başladığı görülüyor. Küçük kızın babasının açıklamaları ise sosyal medyada tepki çekti.
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Dev yılanların vücudunu sardığı küçük kız yatakta uzanarak akıllı telefondan çizgi film izliyor.
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Youtube hesabında yayınlanan bu video küçük Maharani’nin hayvanlarla yakın temasını gösteren ilk görüntü değil. Paylaşılan başka bir videoda Maharani, bir timsahın dişlerini fırçalıyor.
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6 Tür yılan var!
Olağanüstü görüntülerde, 6 farklı tür piton yılan küçük kızın üzerinde sürünüyor.
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