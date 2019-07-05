Sosyal medyada olay oldu! Devasa yılanlar Endonezya'da küçük kızın bedenini böyle sardı

Sosyal medyada olay oldu! Devasa yılanlar Endonezya'da küçük kızın bedenini böyle sardı

Endonezya'da yaşayan bir aile tarafından oluşturulan Youtube kanalında paylaşılan görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi. 6 yaşındaki küçük kızlarının alışılmışın dışında görüntülerini paylaşan aile eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sosyal medyada olay oldu! Devasa yılanlar Endonezya'da küçük kızın bedenini böyle sardı - Sayfa 1

İnternette defalarca paylaşılan bu görüntüler eleştirilerin hedefi oldu. Zira bu görüntülerde 3 yaşındaki küçük bir kızın cep telefonundan çizgi film izlerken devasa yılanların kızı sarmaya başladığı görülüyor. Küçük kızın babasının açıklamaları ise sosyal medyada tepki çekti.

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Sosyal medyada olay oldu! Devasa yılanlar Endonezya'da küçük kızın bedenini böyle sardı - Sayfa 2

Dev yılanların vücudunu sardığı küçük kız yatakta uzanarak akıllı telefondan çizgi film izliyor.

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Sosyal medyada olay oldu! Devasa yılanlar Endonezya'da küçük kızın bedenini böyle sardı - Sayfa 3

Youtube hesabında yayınlanan bu video küçük Maharani’nin hayvanlarla yakın temasını gösteren ilk görüntü değil. Paylaşılan başka bir videoda Maharani, bir timsahın dişlerini fırçalıyor.

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Sosyal medyada olay oldu! Devasa yılanlar Endonezya'da küçük kızın bedenini böyle sardı - Sayfa 4

6 Tür yılan var!

Olağanüstü görüntülerde, 6 farklı tür piton yılan küçük kızın üzerinde sürünüyor.

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