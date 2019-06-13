Sosyal medyada olay oldu Aleyna Tilki'nin bir garip havuz başı dansı!
Aleyna Tilki, son zamanlarda, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor ve eleştiri yağmuruna tutuluyor. Son olarak eleştirilere skandal bir cevap vererek orta parmak hareketi yapan Tilki, yine sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.
Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yaparken bikinili görüntülenen Aleyna Tilki, birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Eleştirilere sosyal medya hesabından cevap veren Tilki, eleştiriler son bulmayınca skandal bir harekete imza atmıştı.
Sosyal medya hesabından fit vücutlu bir halini paylaşan Tilki'nin photoshop hilesini ise bir takipçisi ''bacak shop'' diyerek açığa çıkarmıştı. Takipçileri Tilki'ye, "Shop'un ayarını kaçırmışsın, bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" gibi yorumlar yapmıştı.
Eleştiriler hız kesmeyince Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından orta parmak hareketi yaptığı bir fotoğraf paylaşarak cevap vermişti.
Tilki'nin takipçileri bu paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırmıştı. Genç şarkıcının paylaşımına, "Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar yapılmıştı.