Sosyal medyada olay oldu Aleyna Tilki'nin bir garip havuz başı dansı!

Sosyal medya hesabından fit vücutlu bir halini paylaşan Tilki'nin photoshop hilesini ise bir takipçisi ''bacak shop'' diyerek açığa çıkarmıştı. Takipçileri Tilki'ye, "Shop'un ayarını kaçırmışsın, bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" gibi yorumlar yapmıştı.