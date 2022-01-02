Sosyal medyada korkunç senaryolarla hesap hırsızlığı! Akla hayale gelmez!
Sosyal medya dolandırıcıları hesap çalmak ve ardından kişinin profiliyle hırsızlık yapabilmek için akla hayale gelmeyen senaryolar kurmaya devam ediyor. dolandırıcılar 'Hakkında şikayet var' yalanını ileriye taşıyarak çeşitli görseller hazırlayıp 'Başkasının kocasıyla flört yazışmalarınızdan dolayı şikayet var' yalanıyla link tıklatıp hesap çalıyorlar.
DOLANDIRICILAR, sosyal medyada 'başkasının kocasıyla flört ettiğiniz için hakkınızda şikayet var' diyerek korkuttukları kadınların gönderdikleri linklerle hesaplarını çalıyor.
Bu yöntemle son dönemde binlerce kadının hesabını ele geçiren dolandırıcılara karşı sosyal medya hesaplarında çift yönlü kimlik doğrulama kullanılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aykut Arıkan, "Önemli olan tıklamamak, çünkü her tık bir tuzak. Bütün sosyal medya özelinde hesaplarımızı çift faktörlü doğrulama ile koruma altına almamız lazım" dedi.
Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar yeni yöntemler geliştirerek sosyal medya kullanan kadınları hedef almaya başladı. Özellikle kadına şiddet ve ilişkiler üzerinden ilerleyen dolandırıcılar, hesaplarını çaldıkları kullanıcının arkadaş listesine ulaşarak farklı yöntemlerle para istiyor.
Bilişim ve sosyal medya uzmanı Prof. Dr. Aykut Arıkan, dolandırıcıların son dönemde en çok kadınları hedef alarak yeni yöntemler geliştirdiklerini söyledi.