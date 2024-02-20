Sosyal medyada gördü evin üst katını üretim tesisi yaptı marketlere satarak para kazandı

"Daha sonra memleketime döndüm. Burada istiridye mantarı üretiyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bu işi büyütmeyi planlıyorum. Normalde bu üretim serada yapılıyor. Öyle bir imkanım olmadığı için evde yapıyorum. Kış mevsimi çok soğuk olduğu için kendi yapacağım sera pek verimli olmazdı. O yüzden kapalı alanı tercih ettim. Isıtmayı da kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. İlk etapta 7 torba ile başladım, verim alınca 40 torbaya çıkardım. Şu anda yaklaşık 1,5 ton ürün var burada."