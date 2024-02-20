Sosyal medyada gördü evin üst katını üretim tesisi yaptı marketlere satarak para kazandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliği için evinin boş olan üst katını "üretim tesisi" yaptı.
Sosyal medyadan gördüğü videodan sonra istiridye üreticiliğine karar veren 36 yaşındaki Han, evin bir bölümünde deneme amacıyla yaptığı üretimde beklediğinden daha fazla verim aldı. Bunun üzerine üretimi daha profesyonel yapıp kazanç sağlamak için İstanbul'da kursa giderek 6 ay eğitim gören Han, daha sonra memleketine dönerek evinin boş olan üst katını mantar yetiştirmek için hazırladı.
Burada üretime başlayan Han, ilk hasattan elde ettiği ürünün bir kısmını komşu ve akrabalarına dağıttı, bir kısmını da marketlere satarak kazanç sağladı.
Yüksekova ve Hakkari'deki bazı marketlerle anlaşma yaparak ürününü satan Han, AA muhabirine, merak üzerine başladığı mantar üretiminde işini geliştirmek istediğini söyledi. Bunun için İstanbul'da bu alanda açılan kursa katılarak sertifika aldığını belirten Han, şunları kaydetti:
"Daha sonra memleketime döndüm. Burada istiridye mantarı üretiyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bu işi büyütmeyi planlıyorum. Normalde bu üretim serada yapılıyor. Öyle bir imkanım olmadığı için evde yapıyorum. Kış mevsimi çok soğuk olduğu için kendi yapacağım sera pek verimli olmazdı. O yüzden kapalı alanı tercih ettim. Isıtmayı da kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. İlk etapta 7 torba ile başladım, verim alınca 40 torbaya çıkardım. Şu anda yaklaşık 1,5 ton ürün var burada."