Sosyal medya üzerinden kendini kadın olarak tanıtıp parka çağırdığı genci öldürdü

Sahte hesapla yazışıp kız arkadaşını konuşturdu

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Furkan U.'nun, Çalışkan ile husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden kadın ismi ile sahte hesap açarak yazıştığı belirlendi. Samet Çalışkan'ın konuştuğu kişinin kadın olduğuna inanmayınca ise Furkan U.'nun kız arkadaşı S.K.'nin (17), Çalışkan ile telefonda sesli görüşme yaptığı ve parka buluşmaya çağırdığı öğrenildi.