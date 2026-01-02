Sosyal medya reklamlarına güvenmeyin! Vitamin kullananlar dikkat

İNTERNETE BAKIP KENDİNİZE TANI KOYMAYIN!

Bilinçsiz takviye kullanımının yaygınlaşmasında internet ve sosyal medyanın önemli bir rolü olduğunu belirten Uzm. Dr. Yaraşır, şunlara dikkat çekti: "Bilimsel dayanağı olmayan öneriler, influencer paylaşımları ve yanıltıcı reklamlar, bireylerin kendi kendine tanı koymasına ve kontrolsüz ürün kullanımına neden olmaktadır. Bu durum, halk sağlığı açısından hem kısa vadeli hem de uzun vadeli riskler oluşturmaktadır. Ayrıca merdiven altı üretim, sahte veya içerik bilgisi doğru olmayan ürünler de ciddi bir güvenlik sorunu teşkil etmektedir."