Sosyal medya paylaşımı dalga konusu olan Naz Elmas o fotoğrafı anında sildi

Geçtiğimiz aylarda hayatını Erol Özmandıracı ile birleştiren ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasıyla gündeme gelen Naz Elmas, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Elmas, son paylaşımıyla ise olay oldu.