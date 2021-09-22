Sosyal medya Miray Daner'in estetiklerini konuşuyor! Bambaşka biri oldu

Öte yandan geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktalayan Miray Daner, "Yalnızım." diye konuştu. Daner, geçtiğimiz haftalarda da muhabirlerin "Boran Kuzum'la çıkan aşk haberleri arkadaşlığınızı zedeliyor mu?" sorusuna "Hayır tabii ki zedelemiyor. Biz Boran'la çok yakın arkadaşız. Öyle bir şey yok aramızda." yanıtını vermişti.