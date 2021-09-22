Sosyal medya Miray Daner'in estetiklerini konuşuyor! Bambaşka biri oldu
BLU TV'de yayınlanan 'Saygı 2' ile izleyici karşısına çıkan 22 yaşındaki genç oyuncu Miray Daner, önceki akşam rol aldığı dizinin galasına katıldı. Kısa sürede hızla verdiği kilolarla dikkatli bakışları üzerine çeken Daner son haliyle şaşırttı. Fit hali ve güzelliğiyle beğeni topladı.
Uzun süredir kameralara görüntü vermeyen oyuncu Miray Daner, dün akşam 'Helen' karakterini canlandırdığı 'Saygı 2' dizisinin galasında boy gösterdi. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan oyunucu son haliyle şaşırttı. Değişimiyle dikkat çeken Daner'in verdiği kilolar gözden kaçmadı. Sosyal medyada ise Miray Daner'in birden fazla estetik operasyon ile bu görüntüyle ulaştığı, yalnızca diyet ve spor ile yüz hatlarının bu denli incelemeyeceği konuşuluyor.
" İnsanlar kilo alır, verir"
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 22 yaşındaki oyuncu, "Bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verir. Çok söylenecek bir şey yok." dedi.
Öte yandan geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktalayan Miray Daner, "Yalnızım." diye konuştu. Daner, geçtiğimiz haftalarda da muhabirlerin "Boran Kuzum'la çıkan aşk haberleri arkadaşlığınızı zedeliyor mu?" sorusuna "Hayır tabii ki zedelemiyor. Biz Boran'la çok yakın arkadaşız. Öyle bir şey yok aramızda." yanıtını vermişti.
'Medcezir', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Vatanım Sensin' ve son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Saygı' dizisinde rol alan genç oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.