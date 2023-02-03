Sosyal medya kullanımı azaldı! En çok kullanıcı kaybeden iki uygulama belli oldu
Türkiye’de sosyal medya platformlarını kullanan kişi sayısı 2022 yılında yaklaşık 7 milyon azaldı. Uzmanlar bu düşüşün pandemi sonrası gerçek hayata geçişi nitelendiriyor. Öte yandan Türkiye'de en çok Youtube'a ilgi gösterilirken yine en çok kullanıcı kaybeden uygulama da belli oldu. İşte detaylar...
Sosyal medya kullanımıyla ilgili yapılan araştırmada Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 80,8’i sosyal medya kullanıcısıyken, 2023 verilerinde 73,1’inin sosyal medya kullanıyor olması dikkat çekti.
Söz konusu oranlar 85 milyonluk Türkiye nüfusu içinde yorumlandığında yaklaşık 7 milyon kişiye karşılık geliyor. Verilere göre, Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı son bir yılda 69 milyondan yaklaşık 62 milyona geriledi.
Türkiye'de en çok Youtube'a ilgi gösteriliyor
Youtube, Türkiye'deki kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği sosyal medya platformu oldu. 57,9 milyon kullanıcısı olan Youtube’u 48,65 milyon kullanıcıya sahip Instagram izliyor. Twitter ise 2 milyon 450 yeni kullanıcı kazandı.
En fazla kaybı Linkedin ve Instagram verdi
2022 yılında en fazla kullanıcı kaybı Linkedin’de yaşandı. Son 1 yılda 4,2 milyon kullanıcısını kaybeden Linkedin’i 3,5 milyon kullanıcı kaybıyla Instagram takip etti. Son bir yılda Facebook 1,6 milyon, Messenger 1 milyon 50 bin, Youtube ise 500 bin kullanıcı kaybetti.