Sosyal medya kullanımı azaldı! En çok kullanıcı kaybeden iki uygulama belli oldu

En fazla kaybı Linkedin ve Instagram verdi

2022 yılında en fazla kullanıcı kaybı Linkedin’de yaşandı. Son 1 yılda 4,2 milyon kullanıcısını kaybeden Linkedin’i 3,5 milyon kullanıcı kaybıyla Instagram takip etti. Son bir yılda Facebook 1,6 milyon, Messenger 1 milyon 50 bin, Youtube ise 500 bin kullanıcı kaybetti.