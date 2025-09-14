Sosyal medya hesabından paylaştı! İbrahim Tatlıses'in torununu görenler hayran kaldı...
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, özel hayatına ve ailesine dair gelişmelerle de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 7 çocuk babası İmparator'un, gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen'in kızı Berfin, güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanı sıra ailesiyle de sık sık gündeme geliyor.
GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU KIZINI PAYLAŞTI
7 çocuk babası Tatlıses, özellikle gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tatlıses, paylaşımına düştüğü "Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez" notuyla da arasının bozuk olduğu diğer kızı Dilan Çıtak'a dikkat çeken bir göndermede bulunmuştu.
TORUNU BERFİN İLGİ ODAĞI OLDU
Öte yandan, Tatlıses'in Gülşen'den olma torunu Berfin, ailenin genç kuşağının parlayan isimlerinden biri haline geldi. Berfin'in doğum günü için paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ
Teyzesi Melek Zübeyde'nin, bir fotoğrafına "Dünya güzeli maşallah" yorumunu yaptığı Berfin'in güzelliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından da onaylandı.