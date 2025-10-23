Sosyal medya hamlesi çok konuşulmuştu! Birce Akalay'dan net yanıt
|
Birce Akalay, başta İbrahim Çelikkol olmak üzere; Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi yakın arkadaşlarını sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Bebek'te görüntülenen Akalay; "Bu konu hakkında asla konuşmayacağım" diyerek konu hakkında konuşmaktan çekindi.
Oyuncu Birce Akalay, Bebek'te görüntülendi. Akalay, basın mensuplarını fark edince önce bir dükkana girerek oradan kendisine kahve aldı.
15
Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol başta olmak üzere; Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi isimleri sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakan Birce Akalay, konuyla ilgili sorular karşısında ilk kez açıklama yaptı.
25
"ASLA KONUŞMAYACAĞIM"
"Bu konu hakkında asla konuşmayacağım. Lütfen bana müsaade edin, beni affedin ve gideyim" diyerek konu hakkında konuşmaktan kaçındı.
35
45