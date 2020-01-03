Sosyal medya gönderileri ile gündeme gelen Serel Yereli'den duygusal paylaşım

Sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, son olarak kariyer değişikliği yaptığını açıklamış ve müzik piyasasına yönelmişti. Şarkıcı olmaya karar veren Yereli geçtiğimiz haftalarda albüm çalışmaları için stüdyoya girmişti.