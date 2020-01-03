Sosyal medya gönderileri ile gündeme gelen Serel Yereli'den duygusal paylaşım
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Serel Yeleli sosyal medya hesabı Instagram’dan, köpeği ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, son olarak kariyer değişikliği yaptığını açıklamış ve müzik piyasasına yönelmişti. Şarkıcı olmaya karar veren Yereli geçtiğimiz haftalarda albüm çalışmaları için stüdyoya girmişti.
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Yereli, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
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Yaptığı paylaşımla dikkat çeken Yereli, bir süredir hasta olan köpeği Papi ile ilgili üzüntüsünü dile getirdi.
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14 yıldır birlikte olduklarını dile getiren Yereli, köpeğiyle birlikte çekilen karelerini yayınladı.
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