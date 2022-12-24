Sosyal medya fenomenleri Survivor'da! Acun Ilıcalı 6 ismi birden açıkladı!
Televizyon ekranlarının reytin rekorları kıran Survivor 2023 her yıl olduğu gibi bu yılda bomba gibi geliyor. Geçtiğimiz aylarda yarışmanın yeni formatını 'Survivor akıl oyunları' olarak açıklayan ünlü televizyoncu daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Survivor 2023 kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman gibi ünlü isimlerin yer alacağını duyurmuştu. Ilıcalı son yaptığı paylaşımda ise 6 fenomeni daha açıkladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'ın 2023 tanıtım videosu geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. İzleyiciyi ekranlara kilitleyen yarışma Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müjdeyi ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tanıtım videosunda vermişti.
Geçtiğimiz sezonda eski şampiyonların da mücadele ettiği 'All Star' yılında Nisa Bölükbaşı'nın mutlu sona ulaştığı Survivor'ın yeni sezonu merakla bekleniyor.
Nisa Bölükbaşı, parkur performansı olarak Adem Kılıçcı, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Batuhan Karacakaya ve Çağan Atakan Arslan gibi iddialı rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen SMS oylaması sonucu şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.
All Star sonrası 'haksızlık' eleştirileri günlerce konuşulmuştu. Nagihan ve Batuhan da bu yönde çarpıcı açıklamalar yapmıştı.