Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz, eşi ve ortağına hapis istemiyle dava!

Sanıkların yasal bahis ve kumar siteleri, kripto borsa şirketleri, ödeme aracı/e-para kuruluşları nezdinde ciddi şüphe uyandıran, çok yoğun iletişim kurulan ya da kaynak aktarımı mahiyetinde işlemleri ile kendi aralarında sahte belge düzenleme ve kullanma eylemlerine dair veriye de rastlanılmadığı ifade edildi.

Bu nedenle sanıklar hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.