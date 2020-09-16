Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi üçüncü kez kaçak yollarla maymun aldı

Yeni maymunu böyle paylaştı: Ancak İzgi durmadı. Sosyal medya fenomeni, üçüncü kez de kaçak yollardan maymun sahiplendi. Bu da İzgi’nin Instagram’dan yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. İzgi, bu maymunun da ilk maymunu olduğunu iddia etti.