Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi üçüncü kez kaçak yollarla maymun aldı
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, üçüncü kez kaçak yollardan maymun aldı. Sahiplenilmesi yasak olduğu belirtilen maymunu 'takipçi kasma' uğrunda kullanan fenomene tepki yağdı.
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, geçen yılın sonunda Koko isimli bir maymun sahiplendiğini duyurmuştu. İzgi, söz konusu maymunun annesinin hayvanat bahçesinde öldüğünü iddia etmişti. Birçok sosyal medya fenomeni de bu maymun ile birlikte video çekmişti.
Şikayetler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü hayvanı İzgi’den aldı. İzgi, bunlar yaşanırken konuyla ilgili videolar çekti. 24 yaşındaki İzgi, geçen Temmuz ayında ise Koko’ya kavuştuğunu duyurdu.
İzgi'nin ikinci kez kaçak yollardan ‘Makak’ cinsi maymun aldığı belirtildi. Bir hafta önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç İzgi’nin ikamet ettiği Eyüpsultan’daki adrese operasyon düzenlemiş ve ikinci kez kaçak yollardan aldığı ‘Makak’ cinsi maymuna el koymuştu.
Yeni maymunu böyle paylaştı: Ancak İzgi durmadı. Sosyal medya fenomeni, üçüncü kez de kaçak yollardan maymun sahiplendi. Bu da İzgi’nin Instagram’dan yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. İzgi, bu maymunun da ilk maymunu olduğunu iddia etti.