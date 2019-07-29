Sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana iki video ile 1 milyon 500 bin abone sahibi oldu!

Sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana iki video ile 1 milyon 500 bin abone sahibi oldu!

Son zamanlarda birçok kişi YouTube sayesinde para kazanmaya çalışırken sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana'nın YouTube'a yüklediği sadece iki video ile 1 milyon 500 bini aşkın aboneye ulaşması dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana iki video ile 1 milyon 500 bin abone sahibi oldu! - Sayfa 1

Reynmen'in Ela klibinin YouTube'da bir günde 25 milyon izlenmesi Türkiye'de tartışma konusu olurken Amerika'da bir YouTube kullanıcısı Nisan ayında dahil olduğu YouTube'da yalnızca iki videosu ile rekor üstüne rekor kırıyor.

115
Sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana iki video ile 1 milyon 500 bin abone sahibi oldu! - Sayfa 2

2 videoyla 18,5 milyon izlenme: Videolarından biri 10 diğeri 27 dakika olan iki videosuyla 18,5 milyon izlenmeye ulaşan sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana, sıfırdan başladığı kanalında 1 milyon 500 bini aşkın aboneye ulaştı. 

215
Sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana iki video ile 1 milyon 500 bin abone sahibi oldu! - Sayfa 3

Karavanda evcil yılanıyla beraber yaşıyor: 20 yaşında olan Eliana şu anda 1995 model GMC Vandura Explorer marka karavanında evcil yılanı Alfredo ile birlikte kalıyor. 

315
Sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana iki video ile 1 milyon 500 bin abone sahibi oldu! - Sayfa 4

6.5 milyon görüntülenme: İlk videosunu 26 Haziran'da YouTube'a yükleyen Jennelle, "Karavan Turu, yalnız kadın gezginin karavan hayatı" başlıklı video ile bir anda 5.6 milyon izleyiciye ulaştı. Bu video daha sonra 6.5 milyon görüntülenmeye kadar yükseldi.

415