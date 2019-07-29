Sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana iki video ile 1 milyon 500 bin abone sahibi oldu!

6.5 milyon görüntülenme: İlk videosunu 26 Haziran'da YouTube'a yükleyen Jennelle, "Karavan Turu, yalnız kadın gezginin karavan hayatı" başlıklı video ile bir anda 5.6 milyon izleyiciye ulaştı. Bu video daha sonra 6.5 milyon görüntülenmeye kadar yükseldi.