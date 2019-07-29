Sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana iki video ile 1 milyon 500 bin abone sahibi oldu!
Son zamanlarda birçok kişi YouTube sayesinde para kazanmaya çalışırken sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana'nın YouTube'a yüklediği sadece iki video ile 1 milyon 500 bini aşkın aboneye ulaşması dikkat çekti.
Reynmen'in Ela klibinin YouTube'da bir günde 25 milyon izlenmesi Türkiye'de tartışma konusu olurken Amerika'da bir YouTube kullanıcısı Nisan ayında dahil olduğu YouTube'da yalnızca iki videosu ile rekor üstüne rekor kırıyor.
2 videoyla 18,5 milyon izlenme: Videolarından biri 10 diğeri 27 dakika olan iki videosuyla 18,5 milyon izlenmeye ulaşan sosyal medya fenomeni Jennelle Eliana, sıfırdan başladığı kanalında 1 milyon 500 bini aşkın aboneye ulaştı.
Karavanda evcil yılanıyla beraber yaşıyor: 20 yaşında olan Eliana şu anda 1995 model GMC Vandura Explorer marka karavanında evcil yılanı Alfredo ile birlikte kalıyor.
6.5 milyon görüntülenme: İlk videosunu 26 Haziran'da YouTube'a yükleyen Jennelle, "Karavan Turu, yalnız kadın gezginin karavan hayatı" başlıklı video ile bir anda 5.6 milyon izleyiciye ulaştı. Bu video daha sonra 6.5 milyon görüntülenmeye kadar yükseldi.