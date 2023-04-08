Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, lüks cipiyle trafik kazası geçirdi
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic trafik kazası geçirdi.
Sosyal medya yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitleye ulaşan Danla Bilic'ten sevenlerini korkutan bir haber geldi.
28 yaşındaki ünlü isim lüks cipi ile hasarlı trafik kazasına karıştı.
Resitpaşa’dan İstinye yokuşuna bağlanan ara sokaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Bilic’in yönetimindeki araca, kendi şeridinde ilerleyen araç ön soldan teker kısmına vurarak durabildi.
Kazayı yara almadan atlattı
Hasar oluşan ve bir süre trafiğin aksamasına neden olan kaza sonrasında araç içinde çok korkan Bilic bir arkadaşını arayarak olay yerinden kendisini almasını istedi. Bilic'in kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.