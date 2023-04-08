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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, lüks cipiyle trafik kazası geçirdi

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, lüks cipiyle trafik kazası geçirdi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic trafik kazası geçirdi.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, lüks cipiyle trafik kazası geçirdi

Sosyal medya yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitleye ulaşan Danla Bilic'ten sevenlerini korkutan bir haber geldi.

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, lüks cipiyle trafik kazası geçirdi

28 yaşındaki ünlü isim lüks cipi ile hasarlı trafik kazasına karıştı.

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, lüks cipiyle trafik kazası geçirdi

Resitpaşa’dan İstinye yokuşuna bağlanan ara sokaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Bilic’in yönetimindeki araca, kendi şeridinde ilerleyen araç ön soldan teker kısmına vurarak durabildi.

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, lüks cipiyle trafik kazası geçirdi

Kazayı yara almadan atlattı

Hasar oluşan ve bir süre trafiğin aksamasına neden olan kaza sonrasında araç içinde çok korkan Bilic bir arkadaşını arayarak olay yerinden kendisini almasını istedi. Bilic'in kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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