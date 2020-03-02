Sosyal medya fenomeni Chaby Han'ın Coronavirüs isyanı! Çekik gözlü diye...

Kendisine gelen bir kaç mesajı Twitter'da paylaşan Chaby, "Burada sadece ben değil, babam annem ve kardeşim de yaşıyor. Sadece biz değil, evlenmiş hayat kurmuş Asyalı insanlar da yaşıyor. Panikteyiz. Bu mesajları aldıkça sizlerle paylaşmalıyım" açıklamasında bulundu.