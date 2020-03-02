Sosyal medya fenomeni Chaby Han'ın Coronavirüs isyanı! Çekik gözlü diye...
GÜNEY KORELİ ünlü YouTuber Chaby Han, çekik gözleri nedeniyle sosyal medyada Coronavirüsü yüzünden sert yorumlar alınca isyan etti.
Uzun bir süredir Türkiye'de yaşayan ve aslen Güney Koreli olan Chaby Han, sosyal medya hesabı YouTube'da çektiği videolarla tanındı, birçok hayrana sahip oldu. Demet Akalın'ın Türkçe dil bilgisini katlederek attığı tweetleri düzeltmesiyle ise fenomen haline geldi.
Chaby Han bu sıralar tüm dünyaya yayılmakta olan Coronavirüs nedeniyle ise herkese göre daha dertli. Çekik gözleri nedeniyle sosyal medyada birçok sert, hakarete varan yorumlar alan Chaby, en sonunda isyan etti.
Ünlü fenomen, "Yıllardır ailemde İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'de yaşayan tüm 'çekik gözlü' Asyalılar da en az sizler kadar virüsten korkuyor" dedi.
Kendisine gelen bir kaç mesajı Twitter'da paylaşan Chaby, "Burada sadece ben değil, babam annem ve kardeşim de yaşıyor. Sadece biz değil, evlenmiş hayat kurmuş Asyalı insanlar da yaşıyor. Panikteyiz. Bu mesajları aldıkça sizlerle paylaşmalıyım" açıklamasında bulundu.