Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının ölümüne dair şok iddialar

Yaşar Salo ölmeden önce Nermin K.’nin maktülü kısıtlamak adına vesayet davası açtığı öne sürülen dilekçede, maktulün KOAH, demans, kronik kalp ve akciğer kanseri hastası olduğu ve bakımının hassasiyetle yapılması gerektiği belirtildi.