Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının ölümüne dair şok iddialar
İSTANBUL Şişli'de 18 gün önce evinde ölü bulunan Yaşar Salo'nun ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçti. Sosyal medya fenomeni kızı Cemile Kaya'nın açıklamalarıyla şoke etti.
İsviçre'de yaşayan sosyal medya fenomeni Cemile Kaya, 20 Ekim 2020’de saat 01.00 sıralarında yatağında ölü bulunan babası Yaşar Salo’nun cenazesi için Türkiye’ye geldi. Babasının ölümünün kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçmesi üzerine Cemile Kaya, avukatı Ozan Kayahan aracılığıyla 15 yıldır bakımını üstlenen Nermin K. ve yanındakiler hakkında ''İhmali davranışla kasten insan öldürme'', ''Taksirle insan öldürme'' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu dilekçesi verdi.
Yaşar Salo ölmeden önce Nermin K.’nin maktülü kısıtlamak adına vesayet davası açtığı öne sürülen dilekçede, maktulün KOAH, demans, kronik kalp ve akciğer kanseri hastası olduğu ve bakımının hassasiyetle yapılması gerektiği belirtildi.
Piyangodan para çıktı nerede?: Şüpheli Nermin K'nin gerekli özen yükümlülüğünü göstermediği, “Birçok hastalığı bulunan Yaşar Salo’yu uzun süre odada yalnız bırakıp saatler sonra yanına gidip kontrol ettikleri ve nefes almadığını fark ettikleri” öne sürüldü.
Yaşar Salo’nun zaman zaman şans oyunları oynadığı piyangodan kendisine para çıktığının bilindiği de ifade edilen dilekçede, Milli Piyango Başkanlığı’na yazı yazılarak maktulün ikramiye alıp almadığının tespiti de istendi.