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Sosyal medya devi Snapchat müjdeyi verdi! Kullanıcılara para dağıtacak

SNAPCHAT, platformda viral olan içerikleri üreten kullanıcılara para dağıtacağını açıkladı.

TikTok ile rekabet etmeye çalışan Snapchat, Spotlight adı verilen yeni bir uygulamasını devreye soktu. Spotlight sayesinde platformun en çok beğenilen ve paylaşılan videoları bir araya getirilecek.

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Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi tarafından yapılan açıklamada, en azından bu yılın sonuna kadar her gün en çok izlenen Snap'leri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtılacağı aktarıldı. Böylece ilk defa bir sosyal medya şirketi gelirini kullanıcılarıyla bu kadar direkt bir şekilde paylaşmış olacak. 

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Spotlight aynı zamanda kullanıcıların platformda paylaşılan içerikleri bulmaları açısından da yeni bir deneyim sunacak.

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Şirketin bu adımı atmasının en büyük sebeplerinden biri, Snapchat'te üretilen videoların daha çok TikTok ve YouTube gibi platformlarda viral olması; çünkü Snapchat'te kullanıcıların takipçi tabanını geliştirmesi olanağı daha kısıtlı.

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