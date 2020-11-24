Sosyal medya devi Snapchat müjdeyi verdi! Kullanıcılara para dağıtacak

Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi tarafından yapılan açıklamada, en azından bu yılın sonuna kadar her gün en çok izlenen Snap'leri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtılacağı aktarıldı. Böylece ilk defa bir sosyal medya şirketi gelirini kullanıcılarıyla bu kadar direkt bir şekilde paylaşmış olacak.