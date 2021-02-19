Sosyal medya çalkalandı Sadakatsiz'deki ifşa ağızları açık bıraktı

Gerçekleri öğrendikten sonra perişan olan Gönül, gözyaşları içinde eşi Haluk'tan hesap soruyor. Gönül'ün "Sen bana hep 'Gönül olay istemiyorum' diyorsun ya. Sen olayın kendisiymişsin" sözleri ise Haluk'u yıkıyor.