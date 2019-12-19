Sosyal medya bunu konuşuyor Bülent Ersoy'un Alişan'ın sünnetindeki hali olay oldu
Alişan'ın sünnet düğününe katılan Bülent Ersoy'un fotoğrafı sosyal medyayı salladı, herkes ünlü ikilinin yıllar önceki haline şaştı kaldı.
Geçtiğimiz günlerde alışveriş tutkusuna yenik düşerek Nişantaşı'nda yaptığı harcama ve kıyafeti ile gündeme gelen Bülent Ersoy'un yıllar önce türkücü Alişan'ın sünnet düğünündeki hali olay oldu.
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Dünyaca ünlü isimler Rihanna, Kendall Jenner ve Gigi Hadid gibi uzun ve üzerine bol gelen montuyla konuşulan Diva Bülent Ersoy, bir anda eski haliyle konuşulmaya başlandı.
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Twitter'da paylaşılan fotoğrafta, Alişan'ı ailesi ve akrabaları dışında yalnız bırakmayan bir isim daha olduğu ortaya çıktı. Ünlü türkücünün töreninde sünnetçi Kemal Özkan ve Diva Bülent Ersoy da yer alıyor.
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Alişan'ın sünnet düğününde Bülent Ersoy'u fark eden sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi ve fotoğraf Twitter'da hızla yayıldı.
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