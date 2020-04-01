Sosyal medya bağımlılığı aldatılma duygusunu güçlendiriyor gerçeklik azalıyor!
Koronavirüsün yarattığı karantina ortamı ile beraber sosyal medyada geçirilen vakit artmaya devam ediyor. Sosyal medya bağımlılığının artması depresyonu arttırıyor!
Özellikle gençler arasında artan sosyal medyada aktif olma süresinin artmasıyla psikolojik dengelerin bozulduğu ortaya çıktı! Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan ve özellikle gençler arasında yaygın olarak artan sosyal medya kullanımı depresyonu arttırdığı ortaya çıktı.
Uzman Danışman Psikolog Ani Eryorulmaz, sosyal medyada geçirilen zaman uzadıkça bireylerin yalnızlık, kaygı, depresyon ve kıskançlık seviyelerinin arttığına dikkat çekiyor.
Araştırmalar sosyal medyayı bilinçsizce kullanan bireylerin özgüvenlerinin olumsuz yönde etkilendiğini gösteriyor. Sosyal medya kullanma alışkanlığının artması nedeniyle gençler “hayat ile ilgili bir şeyleri kaçırma” tehlikesi ile karşı kaşıya kalıyor.
Psikolog Eryorulmaz, sosyal medyada gördüklerimizin bize başkaları için “tam da benim istediğim hayatı yaşıyor” hissini verebileceğini vurgularken, kontrolsüz olarak sosyal medyada geçirilen zamanın yan etkilerini ise şöyle sıralıyor.