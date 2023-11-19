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Sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında açıkladı! Asgari ücret 17 bin lira olacak

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Sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında açıkladı! Asgari ücret 17 bin lira olacak

CNN Türk ekranlarında yeni asgari ücretle ilgili net ifadeler yer aldı. Habere göre 2024 asgeri ücret beklentisini açıklayan Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Emin Yılmaz "17 bin TL" dedi.

Sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında açıkladı! Asgari ücret 17 bin lira olacak

Türkiye'deki yüksek enflasyon milyonarca çalışanın gözünü kulağını 2024 için açıklanacak yeni asgari ücretin ne olacağına çevirmişken konunun uzmanlarından da tahminler gelmeye devam ediyor.

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Sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında açıkladı! Asgari ücret 17 bin lira olacak

Bu konuda son analizi ise Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Emin Yılmaz yaptı. 

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Sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında açıkladı! Asgari ücret 17 bin lira olacak

CNNTÜRK'te yer alan habere göre Emin Yılmaz 2024 için AKP'nin konunun muhattaplarıyla yapacakları görüşme sonrası zam oranını yüzde 40 - 50 olarak açıklayacağını ve yeni asgari ücretin 16 - 17 bin TL olarak belirleneceğini ileri sürdü.

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Sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında açıkladı! Asgari ücret 17 bin lira olacak

Yeni asgari ücret 17 bin lira olacak

Habere gçre Yılmaz bu konuda "Tahminim 16 bin ila 17 bin bandında olacağını, asgari ücrete kabaca yüzde kırk ila yüzde elli arasında bir zam geleceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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