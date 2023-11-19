Sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında açıkladı! Asgari ücret 17 bin lira olacak
CNN Türk ekranlarında yeni asgari ücretle ilgili net ifadeler yer aldı. Habere göre 2024 asgeri ücret beklentisini açıklayan Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Emin Yılmaz "17 bin TL" dedi.
Türkiye'deki yüksek enflasyon milyonarca çalışanın gözünü kulağını 2024 için açıklanacak yeni asgari ücretin ne olacağına çevirmişken konunun uzmanlarından da tahminler gelmeye devam ediyor.
Bu konuda son analizi ise Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Emin Yılmaz yaptı.
CNNTÜRK'te yer alan habere göre Emin Yılmaz 2024 için AKP'nin konunun muhattaplarıyla yapacakları görüşme sonrası zam oranını yüzde 40 - 50 olarak açıklayacağını ve yeni asgari ücretin 16 - 17 bin TL olarak belirleneceğini ileri sürdü.
Yeni asgari ücret 17 bin lira olacak
Habere gçre Yılmaz bu konuda "Tahminim 16 bin ila 17 bin bandında olacağını, asgari ücrete kabaca yüzde kırk ila yüzde elli arasında bir zam geleceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.