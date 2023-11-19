Sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında açıkladı! Asgari ücret 17 bin lira olacak

CNNTÜRK'te yer alan habere göre Emin Yılmaz 2024 için AKP'nin konunun muhattaplarıyla yapacakları görüşme sonrası zam oranını yüzde 40 - 50 olarak açıklayacağını ve yeni asgari ücretin 16 - 17 bin TL olarak belirleneceğini ileri sürdü.