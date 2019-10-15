Soruyu bilemeyince verdiği tepki şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de her soruyu kendisinden emin bir şekilde cevaplayan yarışmacı Ece Şenbülbül, ''Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusunun cevabını bilemeyince verdiği tepki ile herkesi şaşırttı.