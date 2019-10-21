Soruyu bilemeyince Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'na bakın ne yaptı
Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 837. kez ekranlara geldi. Yarışmada soruyu bilemeyen Ayşe Hadiye Özkan, yaptığıyla geceye damga vurdu.
Murat Yıldırım'ın ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam 837. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan bölümde yarışmacılardan Ayşe Hadiye Özkan, heyecanla yaptığı hareketle geceye damga vurdu.
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Ayşe Hadiye Özkan, öncelikle sıcak tavırlarıyla dikkat çekti.
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İstanbul Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu olan ve şimdilerde bir ilaç firmasında müşteri temsilciliği yapan Özkan, yarışmada büyük ödülü kazanması durumunda, parayı sokak hayvanları için harcayacağını söyledi.
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Yarışmaya annesi ile birlikte gelen Özkan, paranın kalan kısmını ise İngiltere'de yaşayan ablasını ziyaret etmek için harcayacağını ekledi.
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