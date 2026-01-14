Soruşturmada dengeler sarsılıyor! Emel Müftüoğlu cephesinde işler karıştı, o ifade sonrası gözler savcılıkta
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesi gündemi sarstı. Karaca, gözaltına alınan şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun Riva'daki bir mekanda gizli kumar oynattığını, Murat Gülibrahimoğlu'unun ise bizzat şahit olduğunu öne sürdü. Dosyaya giren bu iddialar soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Emel Müftüoğlu'nun da ifadesi ortaya çıktı, dikkat çeken detay...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesi, gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu hakkında ortaya attığı çarpıcı iddialarla gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Müftüoğlu'nun da ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI
Ünlü isimlere yönelik yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturmasında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şarkıcı Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı. Mahkemede ifadesi alınan şarkıcı Emel Müftüoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.
EMEL MÜFTÜOĞLU'NU ŞAHİT GÖSTERDİ
Emel Müftüoğlu'nun neden gözaltına alındığı merak edilirken tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, ifadesinde şarkıcı Emel Müftüoğlu'yla ilgili bomba iddialarda bulundu. Karaca, "Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz ne yazık ki doğrudur.
Emel Müftüoğlu da bu olaya şahittir. Telefonumda çıkan video buna ilişkindir. Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Murat Gülibrahimoğlu ile aynı sitede ikamet eden Oktay Kaynarca ile yakın arkadaşlardı. Uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kendisine ne yazık ki kadın hediye ediyordu. Bu kişiler zengin yaşantıları ile bizleri kandırarak yanlarında taşıyorlardı." dedi.