Sorun yaşayan çiftler bu yöntemi deniyor! İşte evlilerin boşanma akımı...
Evliliklerde çiftleri en çok zorlayan konular arasında yer alan uyku kalitesini artırmak için çiftler yeni nesil bir uygulamayı denemeye başladı. Uyku boşanması adı verilen yeni trendde çiftler daha iyi bir uyku için yataklarını ayırıyor. Uzmanlara göre bu yöntemle; horlama, dönüp durma, farklı uyku saatleri gibi partnerler arasında sorun çıkarabilecek sorunlar önlenebiliyor.
Sağlıklı yaşam trendi olarak son yıllarda öne çıkan “uyku boşanması”, çiftlerin daha iyi bir uyku için yataklarını ayırması anlamına geliyor.
2020’de ABD’de yapılan bir araştırmaya göre; uyku boşanması uygulayan çiftlerin yüzde 59’u hem uyku hem de ilişki kalitesinde artış gözlemledi.
"TARTIŞMALAR AZALIR, GERGİNLİKLER DÜŞER"
Uyku boşanmasının kesintisiz ve derin uyku sağlayarak bu riskleri azaltabileceğini vurgulayan Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koylan, uygulamanın genel sağlığa katkılarını şöyle sıraladı:
"Horlama, dönüp durma veya farklı uyku saatleri gibi partner farklılıkları ortadan kalkar, uykular bölünmez.