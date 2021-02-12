'Sorun değil' demişti! Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay Dilara Aksüyek'ten kötü haber
Kanal D'deki Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile Arıza'nın Füsun'u Dilara Aksüyek'ten hayranlarını üzen haber geldi.
Küçüklüğünden bu yana Arka Sokaklar dizisinde oynayarak televizyon ekranlarında büyüyen Onur Bay, son haftalarda aşk hayatıyla gündeme gelmişti. kendisinden 9 yaş büyük Dilara Aksüyek ile öpüşürken görüntülenen Bay olay olmuştu.
Yaş farkıyla ilgili eleştiriler için Bay "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Yaş farkını sorun etmediklerini dile getiren Bay ve Aksüyek çiftinden kötü haber geldi.
İddialara göre 24 yaşındaki Bay ve 33 yaşındaki Aksükyek, dört ayılık ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.