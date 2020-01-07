Sony oyun konsolunu tanıttıktan sonra elektrikli otomobille herkesi şaşırttı!
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan, elektrik teknolojisine sahip yerli otomobilimiz ile beraber gözler elektrikli araçlara çevrildi. Halihazırda birçok markanın boy gösterdiği pazara, son olarak Japon teknoloji devi Sony katıldı.
Türkiye’nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil, geçtiğimiz günlerde Gebze’deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılmıştı. Tamamen elektrikli bir teknolojiye sahip yerli otomobil TOGG(Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) kısaltmasıyla anılıyor.
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Elektrikli olması ve dizaynıyla herkesin beğenisini toplayan yerli otomobillerin, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli piyasaya sürülecek.
Öte yandan Türkiye’nin bu hamlesi dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.
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Halihazırda elektrikli otomobil piyasasında faaliyet gösteren Renault ve BMW gbi bir çok marka bulunuyor.
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Şimdi de bu markalara, ürettiği teknolojik ürünlerle, ünlü Japon teknoloji devi Sony markası dahil oldu.
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