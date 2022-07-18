"Sonunda bizi de buldu" Saadet Işıl Aksoy'dan kötü haber! Kızıyla beraber...
"Ailecek Şaşkınız" filmindeki rolüyle hafızalara kazınan, oyunculuğu ile gönüllere taht kuran Saadet Işıl Aksoy 2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner ile mutluluğa evet dedikten sonra Amerika'ya yerleşmişti. Evliliklerini kızları Marisa Gülcan ile taçlandıran çift, tatil için ailesiyle beraber soluğu Marmaris'te aldı. Güneşin, denizin tadını çıkaran çiftten hayranlarını üzen haber geldi. Aksoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kızıyla beraber Koranavirüs'e yakalandığını açıkladı...
Son olarak başrolünü Ahmet Kural ile paylaştığı "Ailecek Şaşkınız" filmiyle kamera karşısına geçen, başarılı performansı kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Saadet Işıl Aksoy iş insanı Pamir Kıraner ile dünya evine girdikten sonra Amerika'ya yerleşmişti. Kızları Marisa Gülcan Kıraner'i kucaklarına alan çift geçtiğimiz günlerde tatil için Marmaris'e geldi. Denizin, güneşin tadını çıkaran çiftten hayranlarını üzen haber geldi. Sosyal medyadan kızıyla beraber Koranavirüs'e yakalandığını açıklayan Aksoy Sonunda korona bizi de buldu. İlk 2 gün aşırı vücut ağrılı ve baş ağrılı geçti” dedi.
Uzun süredir Amerika'da yaşayan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, tatil için ailesiyle Türkiye'ye gelmişti. Marmaris'te tatil yapan oyuncu, kızıyla COVID-19’a yakalandı.
Amerika Los Angeles’ta yaşayan Saadet Işıl Aksoy kızı Marisa Gülcan Kıraner ile tatil için Türkiye’ye geldi ve soluğu Marmaris’te aldı.
Ama kızı ile birlikte COVID-19’a yakalandı. Oyuncu, “Sonunda korona bizi de buldu. İlk 2 gün aşırı vücut ağrılı ve baş ağrılı geçti” dedi.