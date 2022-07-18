"Sonunda bizi de buldu" Saadet Işıl Aksoy'dan kötü haber! Kızıyla beraber...

Son olarak başrolünü Ahmet Kural ile paylaştığı "Ailecek Şaşkınız" filmiyle kamera karşısına geçen, başarılı performansı kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Saadet Işıl Aksoy iş insanı Pamir Kıraner ile dünya evine girdikten sonra Amerika'ya yerleşmişti. Kızları Marisa Gülcan Kıraner'i kucaklarına alan çift geçtiğimiz günlerde tatil için Marmaris'e geldi. Denizin, güneşin tadını çıkaran çiftten hayranlarını üzen haber geldi. Sosyal medyadan kızıyla beraber Koranavirüs'e yakalandığını açıklayan Aksoy Sonunda korona bizi de buldu. İlk 2 gün aşırı vücut ağrılı ve baş ağrılı geçti” dedi.