Songül Ülkü'den şoke eden itiraflar 'Çıplak fotoğraflarımı Özcan Deniz'e yolladılar'
Perihan Abla dizisinin Sevil'i Songül Ülkü, Özcan Deniz'e çıplak fotoğraflarının yıllandığını iddia etti. Ülkü'nün şoke eden itirafları ağızları açık bıraktı.
Bir dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi Perihan Abla'nın oyuncusu Songül Ülkü, UçanKuş TV'ye konuk olarak katıldı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Songül Ülkü, programda yaptığı açıklamalarla şaşırttı.
Songül Ülkü, öyle açıklamalar yaptı ki magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Songül Ülkü, canlı yayında Marmarisli bir iş insanının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.
Songül Ülkü'nün bir diğer iddiası da ilginçti. Ülkü açıklamasında “Özcan Deniz bana aşıktı. Bence benim çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz’e gönderdiler. Özcan Deniz’e sormak lazım” dedi.
Survivor Evrim'in de konuk olduğu programda şoke eden anlar yaşandı. Evrim'in ardı arkası kesilmeyen konuşmaları sırasında Ülkü'nün"Bir dakika sevgili çocuğum" tepkisi de dikkatlerden kaçmadı.