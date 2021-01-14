Songül Öden'in koronavirüs gerçeği menajeri yalanlamıştı her şeyi anlattı
Songül Öden, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Öden'in durumunun ağırlaşıp hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Gerçekleri kendisi açıkladı.
Songül Öden, Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisiyle ekranlara geri döndü. Oyunculuk performansı ile beğeni toplayan ünlü oyuncu Songül Öden geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı.
Evinde tedavisine devam edilirken durumunun ağırlaşıp hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Songül Öden'in menajeri açıklama yaparak haberleri yalanlamıştı.
Sağlık durumu merak edilen Songül Öden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'Bugün basında yer alan haberler sonrasında öncelikle arayan soran, herkese ilgisi ve destekleri için çok teşekkür ederiz.''