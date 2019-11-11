Songül Öden'den şok eden şiddet itirafı! Bir Aile Hikayesi'nde oynuyor
FOX TV'deki Bir Aile Hikayesi dizisinin başarılı oyuncusu Songül Öden, BeStyle dergisine samimi açıklamalarda bulundu.
Bir Aile Hikayesinde Reyhan karakterine hayat veren Songül Öden, BeStyle dergisine verdiği röportajlarda samimi itiraflarda bulundu.
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Songül Öden'e ''Sizin başınızdan geçen sözlü ya da psikolojik şiddet olayı oldu mu hiç?" sorusu yöneltildi. Başarılı oyuncunun söyledikleri, herkesi şaşırttı.
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Songül Öden, şiddet itirafını şu sözlerle yaptı:
"Bu sorunun cevabına hayır diyecek kadın yoktur maalesef. İstatistikler bunu gösteriyor. Ben de yeryüzünün bir parçasıyım ve bu istatistiğin içindeyim sizin gibi.''
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''Buna kayıtsız kalındığı ve hiç olmamış gibi davranıldığı sürece sapkınlar her zaman daha çok cesaretlenecek. Eğer gördüysen ve susuyorsan sen de suçlusun.''
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