Songül Öden'den bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı yıllar sonra açıkladı "çok üzülüyordum insanlar da acımasız"
Uysallar dizisinin Nil'i Songül Öden, 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk oldu. Songül Öden, bir döneme damga vuran ‘Gümüş’ dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.
Uysallar dizisinin Nil'i Songül Öden, 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk oldu ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.
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Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen ve çok konuşulan Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı.
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Öden, yıllar sonra yaptığı itirafla gündem yarattı.
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"O dönem çok üzülüyordum"
Oyuncu Songül Öden, "O dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii.
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