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Songül Öden'den bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı yıllar sonra açıkladı "çok üzülüyordum insanlar da acımasız"

Songül Öden'den bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı yıllar sonra açıkladı "çok üzülüyordum insanlar da acımasız"

Uysallar dizisinin Nil'i Songül Öden, 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk oldu. Songül Öden, bir döneme damga vuran ‘Gümüş’ dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Songül Öden'den bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı yıllar sonra açıkladı "çok üzülüyordum insanlar da acımasız"

Uysallar dizisinin Nil'i Songül Öden, 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk oldu ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

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Songül Öden'den bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı yıllar sonra açıkladı "çok üzülüyordum insanlar da acımasız"

Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen ve çok konuşulan Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı.

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Songül Öden'den bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı yıllar sonra açıkladı "çok üzülüyordum insanlar da acımasız"

Öden, yıllar sonra yaptığı itirafla gündem yarattı.

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Songül Öden'den bomba Kıvanç Tatlıtuğ itirafı yıllar sonra açıkladı "çok üzülüyordum insanlar da acımasız"

"O dönem çok üzülüyordum"

Oyuncu Songül Öden, "O dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. 

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