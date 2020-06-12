Songül Öden şeytana uydum dedi estetik pişmanlığını anlattı
Songül Öden, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk botoks itirafları ile olay oldu
Başarılı dizi oyuncularından biri olan Songül Öden, İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programına katıldı. Öden, özel hayatı ve televizyon sektörü hakkında açıklamalarda bulundu.
"Şeytana uydum": 2005-2007 yılları arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol aldığı Gümüş dizisiyle şöhret basamaklarını tırmanan Songül Öden, estetik pişmanlığını dile getiren oyuncu, "Şeytana uyup botoks yaptırdım" ifadelerini kullandı.
İşte ünlü oyuncu Songül Öden'in konuşmasından öne çıkan satır başları: "Burnum kemikli olduğu için 19’unda ameliyat olmak istedim. Ailem izin vermedi. ‘Nefes alamıyorum’ diye tutturdum.
Paramın yettiği bir doktora ameliyat oldum. Esas şimdi nefes alamıyorum. Kıkırdaklarımı almış. Burnum yassılaştı, üzerine 2 kez daha ameliyat geçirdim. Kulaktan kıkırdak alıp taktılar.