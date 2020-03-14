Songül Öden oyunu iptal olunca hüngür hüngür ağladığını işte böyle duyurdu
FOX TV ekranlarında yayımlanan Bir Aile Hikayesi dizisinin bitmesiyle tiyatro yapmaya başlayan Songül Öden, Koronavirüsü nedeniyle oyunu iptal olunca hüngür hüngür ağladını söyledi.
Coronavirüs tüm dünyayı etkisine almaya başladı. Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla önlemler daha da arttı. Devlet yetkilileri, toplu etkinlikleri bir bir iptal etmeye başladı. Bu etkinliklerden biri de Songül Öden'in tek kişilik tiyatro oyunu oldu.
Tüm geliri 'Kırmızı Çocuklar Derneği'ne gidecek olan 'Lal Hayal' isimli tiyatro oyunu ertelenen başarılı oyuncu, büyük bir üzüntü içinde olduğunu dile getirdi. Oyunun iptal olmaması için son ana kadar direndiklerini de belirten Öden, açıklamayı şu sözlerle yaptı:
''Tüm dünyanın gündemine oturan bu salgının en kısa zamanda dünyada ve ülkemizde toplumsal şifaya dönmesini dilerim.''
''İlk defa bir oyun iptalinde hüngür hüngür ağlıyorum. Umarım doğduklarında karşılaştıkları engellere bir başkası eklenmez ve bu olay çocuklarımızın yaşadığı son engel olur.''