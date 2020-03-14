Songül Öden oyunu iptal olunca hüngür hüngür ağladığını işte böyle duyurdu

Coronavirüs tüm dünyayı etkisine almaya başladı. Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla önlemler daha da arttı. Devlet yetkilileri, toplu etkinlikleri bir bir iptal etmeye başladı. Bu etkinliklerden biri de Songül Öden'in tek kişilik tiyatro oyunu oldu.