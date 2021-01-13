Songül Öden hastaneye kaldırıldı denmişti menajeri gerçeği açıkladı
Exxen'in Şeref Bey dizisinin başrolü Songül Öden, hastaneye kaldırıldı denmişti. Menajeri bu iddiayı yalanladı.
Son olarak Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de Şeref Bey dizisinde oynayan Songül Öden koronavirüse yakalanmıştı. Hayranlarını üzen bu haber hızla yayılmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu yüreklere su serpmişti fakat son haber herkesi yıktı.
Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı dendi. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği söylendi.
Kısa sürede gündem olan konu hakkında oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Habertürk'te yer alan habere göre, oyuncunun menajeri kısa sürede yayılan haberlerde gerçeklik payının bulunmadığını Songül Öden'in tedavisinin evde sürdüğünü açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda pandemi nedeniyle tiyatro oyunu ertelenen Songül Öden, 'Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum' sözleri ile üzüntüsünü dile getirmişti.