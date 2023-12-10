Songül Karlı'yı görenler tanıyamıyor, son halini görenler inanamadı

Ünlü türkücü 50 yaşındaki Songül Karlı, yaptırdığı estetik işlemleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Karlı, son olarak gözündeki deformasyonla gündeme geldi. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlar sonrası kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla adından söz ettirmişti.