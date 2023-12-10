Songül Karlı'yı görenler tanıyamıyor, son halini görenler inanamadı
Yaptırdığı estetik ameliyatlarla gündemden düşmeyen 50 yaşındaki Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla şaşırttı. Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı hem estetik hem de filtreyi abartınca, gözündeki deformasyon da takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Yaptırdığı estetik ameliyatlarla gündemden düşmeyen 50 yaşındaki Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla şaşırttı. Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı hem estetik hem de filtreyi abartınca, gözündeki deformasyon da takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Ünlü türkücü 50 yaşındaki Songül Karlı, yaptırdığı estetik işlemleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Karlı, son olarak gözündeki deformasyonla gündeme geldi. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlar sonrası kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla adından söz ettirmişti.
Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı hem estetik hem de filtreyi abarttı. Sosyal medyada pozlarını paylaşan ve "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı'nın son hali dikkat çekti.
Yüzünü gerdiren türkücünün bir gözündeki sorun gözlerden kaçmadı. Son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan ve bambaşka birine dönüşen Songül Karlı resmen estetiğe doymuyor.