Songül Karlı'nın son sağlık durumu bakın nasıl aniden hastaneye kaldırıldı
Son olarak Beyaz TV'de sunuculuk yapan, şarkıcı Songül Karlı, solunum güçlüğü ve tansiyon nedeniyle aniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında bilgi geldi.
Songül Karlı, düşük tansiyon ve ardından solunum güçlüğü çekmesiyle zor anlar yaşayınca soluğu hastanede aldı. Aniden hastaneye kaldırılan Karlı'ya serum takıldı ve kontrol altında tutularak tedavi edildi.
Hayranlarını oldukça korkutan Songül Karlı, Medicine Hospital'de Dr. Zeki Doğan tarafından tepeden tırnağa kontrolden geçirilen Songül Karlı'ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan Songül Karlı, evinde istirahat etmesi şartıyla taburcu edildi.
Sevenlerini oldukça korkutan Songül Karlı'nın taburcu olmasıyla yakınları rahat bir nefes aldı. Bu arada Songül Karlı'yı sevenleri geçmiş olsun ziyaretine gitti.
Peki, Songül Karlı kimdir?
Songül Karlı 15 Eylül 1973’te İstanbul‘da dünyaya gelmiştir. Türk Halk Müziği Sanatçısı ve televizyon programcısıdır.