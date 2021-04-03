Songül Karlı'nın bornozlu pozları Instagram'a damga vurdu spor pozları da olaydı
Instagram'da bornozlu pozlarını paylaşan Songül Karlı, sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.
Geçtiğimiz haftalarda yeniden televizyon ekranlarına döneceğini söyleyen Songül Karlı, ilk hamlesini yaptı. Yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Karlı'nın yeniden ekranlara dönecek olması ise hayranlarını heyecanlandırdı.
Ekranlara yeni imajıyla çıkmak isteyen Songül Karlı, hem saçını hem de kaşını değiştirdi. Saçının ve kaşının rengini değiştiren Karlı, o anları sosyal medya hesabından takipçiler ile paylaştı.
Songül Karlı'nın sıkı takipçileri, hem saç renginin değişimini hem de kaşındaki değişimi hemen fark etti.
Karlı'nın yeni imajına beğeniler yağmur olup akarken son paylaşımları yine sosyal medyaya damgasını vurdu.