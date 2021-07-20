Songül Karlı'dan yeni bikinili pozlar 'Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor'
Her yaz bikinili fotoğraflarıyla konuşulan Songül Karlı'dan 2021 yazında da bikinili fotoğraflar gecikmedi. Songül Karlı, "Oğlum "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diye tepki veriyor" demişti.
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı tatil sezonunu açtı. Ünlü türkücü Instagram'dan peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram hesabı üzerinden bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Kız arkadaşları ile eğlendiği anlardan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı'nın siyah bikinili pozları beğeni topladı.
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47 yaşındaki Songül Karlı'nın fit görünüme övgü dolu yorumlar yapıldı.
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